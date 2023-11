22.11.2023 14:28 Unbekannte jagen Ticketautomaten in die Luft und hauen ab: Polizei sucht Zeugen

In Langenfeld haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Ticketautomaten an einem S-Bahnhof in die Luft gejagt.

Von Maurice Hossinger

Langenfeld - An einem S-Bahngleis in Langenfeld haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags einen Ticketautomaten in die Luft gejagt. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern! Der Automat wurde bei der Explosion komplett zerfetzt und zerstört. © Polizei Mettmann Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 4.20 Uhr von einem Zeugen über den völlig zerstörten Ticketautomaten informiert. Wenig später nahmen die Einsatzkräfte den Automaten unter die Lupe und stellten fest, dass das Gehäuse komplett zerstört und mehrere Meter auf dem Bahnsteig verteilt wurde. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung brachte nach offiziellen Angaben keinen Erfolg. Ermittlungen führten hingegen zu einem kleinen Teilerfolg.

Eine Anwohnerin nahe des Langenfelder Bahnhofs hatte gegen 4 Uhr einen lauten Knall gehört. Demnach könne man die Tatzeit auf diesen Zeitpunkt eingrenzen, hieß es. Die Polizei ist daher nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen, um die Tatverdächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den betroffenen Bahnhof oder zu den flüchtigen Tatverdächtigen können telefonisch unter 021172886310 weitergeleitet werden.

Titelfoto: Polizei Mettmann