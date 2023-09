13.09.2023 11:51 Explosion in Wohngebiet! Hatten die Täter es auf eine Sparkasse abgesehen?

In Herzogenrath nahe der niederländischen Grenze soll es in der Nacht zum Mittwoch eine Explosion an einer Apotheke gegeben haben.

Von Maurice Hossinger

Herzogenrath - Unweit der niederländischen Grenze hat es in der Nacht zum heutigen Mittwoch eine Explosion gegeben. Mögliches Ziel soll eine neben einer Apotheke liegende Sparkasse gewesen sein. Durch die Explosion entstand rund um die Park-Apotheke ein erheblicher Gebäudeschaden. © Polizei Aachen Anwohner Herzogenraths berichteten der Polizei gegen 3.10 Uhr davon, dass sie durch einen enorm lauten Knall am August-Schmidt-Platz aus dem Schlaf gerissen worden sein sollen. Das teilte die Polizei kürzlich mit. Demnach seien kurz nach der Explosion zahlreiche Glassplitter einiger Geschäfte auf dem Gehweg gesehen worden. Auch zwei bislang noch nicht identifizierte Personen konnten kurz nach der Tat dabei beobachtet werden, wie sie in Windeseile in einen schwarzen Kombi einstiegen und sich aus dem Staub machten. Polizeimeldungen Schlimme Szenen am Münchner Hauptbahnhof! 50-Jähriger rastet vollkommen aus Da erste Fahndungen im Bereich des Tatorts erfolglos blieben, bitten die Beamten nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die gegen 3 Uhr oder wenige Minuten danach etwas Verdächtiges beobachtet oder gar die Tatverdächtigen beobachtet haben, sollen sich telefonisch unter 0241957731401 an die Polizei wenden. Hinweise können allerdings auch per E-Mail weitergeleitet werden.

Titelfoto: Polizei Aachen