Unbekannter schießt mehrfach auf Auto - Polizei sucht Zeugen
Von Dayan Djajadisastra, Jonas Reihl
Monheim am Rhein - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in Monheim am Rhein mehrfach mit einer Waffe auf ein Auto geschossen.
Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wurde dabei niemand verletzt.
Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Abend gegen 23.50 Uhr auf dem Parkplatz an der Ecke Plötzenseer Straße/Dahlemer Straße im Berliner Viertel.
Dort wollte ein 25-Jähriger mit seinem Auto einparken, als sich ihm ein Mann in den Weg stellte und ihn nach Geld fragte.
Als der Autofahrer angab, kein Bargeld bei sich zu haben, zog der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen eine Waffe aus dem Hosenbund und gab mehrere Schüsse auf das Fahrzeug ab.
Monheimer Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung
Der Fahrer ergriff daraufhin mit seinem Auto die Flucht und fuhr unverletzt davon. Die Polizei leitete umgehend eine groß angelegte Fahndung nach dem Schützen ein.
Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:
- männlich
- Ende 20 bis Mitte 30 Jahre alt
- etwa 1,80 Meter groß
- etwas dickere Statur
- hatte einen etwa fünf Zentimeter langen, dunklen Vollbart
- trug einen Winteranorak, der etwa bis zur Mitte der Oberschenkel reichte
- hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02173/9594-6350 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, 123RF/eevl