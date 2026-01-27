Unbekannter schießt mehrfach auf Auto - Polizei sucht Zeugen

Monheim am Rhein - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in Monheim am Rhein mehrfach mit einer Waffe auf ein Auto geschossen.

Der Gesuchte schoss mehrfach auf den Wagen eines 25-Jährigen. (Symbolfoto) © 123RF/eevl

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wurde dabei niemand verletzt.

Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Abend gegen 23.50 Uhr auf dem Parkplatz an der Ecke Plötzenseer Straße/Dahlemer Straße im Berliner Viertel.

Dort wollte ein 25-Jähriger mit seinem Auto einparken, als sich ihm ein Mann in den Weg stellte und ihn nach Geld fragte.

Als der Autofahrer angab, kein Bargeld bei sich zu haben, zog der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen eine Waffe aus dem Hosenbund und gab mehrere Schüsse auf das Fahrzeug ab.