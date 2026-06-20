Unfall auf A4 bei Gotha: Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt
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Von Elisa Luzia Bigdon
Gotha - Nach einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen ist die A4 an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg in Richtung Dresden derzeit voll gesperrt.
Laut Polizei bildete sich gegen 7 Uhr ein rund ein Kilometer langer Stau.
Ein Auto war auf regennasser Fahrbahn vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und gegen die Betonleitwand geprallt.
Der Wagen drehte sich und kollidierte den Angaben nach mit einem weiteren Auto auf dem rechten Fahrstreifen.
Der Fahrer und die Beifahrerin des verursachenden Fahrzeugs seien leicht verletzt worden. Die Insassen des zweiten Autos blieben laut Polizei unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 37.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa