Unfall auf A4 bei Gotha: Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt

Gotha - Nach einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen ist die A4 an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg in Richtung Dresden derzeit voll gesperrt.

Nach einem Verkehrsunfall ist die A4 an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg in Richtung Dresden derzeit voll gesperrt. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Laut Polizei bildete sich gegen 7 Uhr ein rund ein Kilometer langer Stau.

Ein Auto war auf regennasser Fahrbahn vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und gegen die Betonleitwand geprallt.

Der Wagen drehte sich und kollidierte den Angaben nach mit einem weiteren Auto auf dem rechten Fahrstreifen.