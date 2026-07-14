Unfall auf Baustelle: Lkw kippt um, Fahrer schwer verletzt

Meiningen - Auf einer Baustelle bei Meiningen ist am Montagnachmittag ein Lkw verunfallt.

Der Lkw war umgekippt. © NEWS5 / Steffen Ittig

Auf dem Gelände in der Hermannsfelder Straße im Ortsteil Henneberg war das Fahrzeug beim seitlichen Abladen umgekippt, erklärte die Polizei.

Der 58-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich schwer und musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Die Einsatzkräfte hatten hierfür die Windschutzscheibe aufgesägt.

Im Anschluss wurde der Mann per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Meiningen gebracht.