Unfall auf Baustelle: Lkw kippt um, Fahrer schwer verletzt

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Auf einer Baustelle bei Meiningen ist am Montagnachmittag ein Lkw verunfallt.

Von Christian Rüdiger

Meiningen - Auf einer Baustelle bei Meiningen ist am Montagnachmittag ein Lkw verunfallt.

Der Lkw war umgekippt.
Der Lkw war umgekippt.  © NEWS5 / Steffen Ittig

Auf dem Gelände in der Hermannsfelder Straße im Ortsteil Henneberg war das Fahrzeug beim seitlichen Abladen umgekippt, erklärte die Polizei.

Der 58-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich schwer und musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Die Einsatzkräfte hatten hierfür die Windschutzscheibe aufgesägt.

Im Anschluss wurde der Mann per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Meiningen gebracht.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus seinem Führerhaus.
Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus seinem Führerhaus.  © NEWS5 / Steffen Ittig

Am Lkw entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache laufen. Um den ausgelaufenen Diesel hatte sich die Feuerwehr gekümmert.

Titelfoto: NEWS5 / Steffen Ittig

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