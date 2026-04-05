Unfall beim Spurwechsel: Fiat wird über Bahngleise geschleudert

Mannheim - Bei einem Unfall in Mannheim ist ein Fiat am Samstagnachmittag über die Gleise der Straßenbahn geschleudert worden.

Der Fiat wurde durch ein Geländer am Bahnsteig gestoppt. © Lilli Förter/dpa

Das teilte die Polizei mit.

Demnach durchbrach der Wagen gegen 16 Uhr mit seiner Motorhaube eine Glasscheibe, bevor ein Geländer ihn auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig stoppte, wie auf Fotos zu sehen ist.

Die 52-jährige Fahrerin hatte beim Spurwechsel offenbar den Verkehr hinter sich übersehen. Ihr Auto kollidierte mit dem Wagen einer 51-Jährigen.