Unfall-Drama in Mainz: Zehn Verletzte, darunter drei Kinder - 39-Jähriger festgenommen

Mainz - Heftige Szenen am Sonntagabend in Mainz! Nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen mussten zahlreiche Rettungskräfte ausrücken. Insgesamt wurden zehn Menschen verletzt, darunter auch drei Kinder. Zudem gab es eine Festnahme.

In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz kam es am Sonntagabend zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. © 5VISION.NEWS

Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der Unfall im Bereich der Kreuzung Erzbergerstraße und Obere Kreuzstraße im Stadtteil Mombach.

Bereits auf der Anfahrt gingen bei der Leitstelle mehrere Notrufe ein. Zeugen berichteten, dass sich eine Person unter einem der beteiligten Fahrzeuge befinden solle.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen ein chaotisches Bild: Vier schwer beschädigte Fahrzeuge standen im Kreuzungsbereich, die Fahrbahn war von Trümmerteilen übersät. Mehrere Beteiligte befanden sich zwischen den Fahrzeugen oder auf den angrenzenden Gehwegen.

Besonders dramatisch: Ein Transporter war infolge des Zusammenstoßes auf die Seite gekippt. Eine Person wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es mehreren Ersthelfern, die betroffene Person zu befreien. Anschließend leisteten sie umgehend Erste Hilfe und versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Zunächst gingen die Einsatzkräfte von vier unmittelbar Betroffenen aus. Im weiteren Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass insgesamt zehn Personen in das Unfallgeschehen verwickelt waren. Unter ihnen befanden sich auch drei Kinder.