Unfall-Ermittlungen laufen aus dem Ruder: Zwei Polizisten im Einsatz verletzt

Braunsbedra - Ein Crossbike-Unfall im Saalekreis zog am Mittwochabend einen Polizeieinsatz nach sich.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer (25) und seine beiden Kumpanen. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Nach Angaben der Polizei stürzten zwei Männer in Braunsbedra mit ihrem Crossmotorrad, woraufhin der Fahrer (25) seinen Beifahrer (21) am Unfallort zurückließ.

Der 21-Jährige wurde wenig später vor Ort aufgefunden und musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden.

Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer wurde die Polizei kurz darauf auf einem nahe gelegenen Grundstück fündig. Er war in Begleitung von zwei aggressiven Männern.

Als die Beamten versuchten, die Identität des Unfallfahrers festzustellen, gingen der 45- und der 85-Jährige plötzlich auf sie los.

Zwei Polizisten zogen sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu, sodass weitere Einsatzkräfte nachalarmiert werden mussten.