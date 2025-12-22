Leeres Unfallauto gibt Rätsel auf: Wo ist der Fahrer?
Hildburghausen (Thüringen) - Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Samstagabend im Landkreis Hildburghausen einen umfangreichen Sucheinsatz ausgelöst.
Laut Aussage der Polizei gegenüber TAG24 wurden gegen 21 Uhr Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Unfall auf der Straße zwischen Hildburghausen und Wiedersbach alarmiert.
Am Einsatzort entdeckten die Kräfte ein stark beschädigtes Fahrzeug, jedoch fehlte jede Spur von Insassen. Nach ersten Einschätzungen war das Auto ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt.
Da sich niemand am oder im Fahrzeug befand, wurde umgehend eine groß angelegte Suche eingeleitet.
Neben zusätzlichen Einsatzkräften kam auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Parallel durchkämmten Feuerwehrleute das schwer zugängliche, bewaldete Gelände rund um die Unfallstelle zu Fuß, ausgestattet mit Taschenlampen und Wärmebildtechnik. Der abgesuchte Bereich erstreckte sich über einen Radius von etwa 500 Metern.
Wurde mindestens eine Person verletzt?
Trotz intensiver Bemühungen über rund eine Stunde konnte zunächst keine betroffene Person gefunden werden. Angesichts der erheblichen Schäden am Fahrzeug gingen die Einsatzkräfte jedoch davon aus, dass mindestens eine Person verletzt worden sein könnte und sich möglicherweise in einem Schockzustand vom Unfallort entfernt hatte.
Am Abend wurde deshalb zusätzlich eine Rettungshundestaffel hinzugezogen, um die Suche weiter auszudehnen. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeugführer dauern laut Polizei weiter an.
Titelfoto: NEWS5/Steffen Ittig