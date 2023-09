Unfall nach gesundheitlichen Problemen: Zwei Rentner im Krankenhaus

Rudolstadt - Bei einem Unfall in Rudolstadt sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden.

Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

Wie die Polizei am heutigen Donnerstagmittag erklärte, hatte sich der Vorfall gegen 11.40 Uhr in der Herbert-Stauch-Straße in Fahrtrichtung Saalfeld abgespielt.

Ein 70-Jähriger bekam zu diesem Zeitpunkt offenbar gesundheitliche Probleme und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf Höhe der Abfahrt Volkstedt krachte er dann gegen ein Verkehrszeichen und stieß anschließend gegen eine Straßenlaterne.

Der Lichtmast kippte um und knallte auf ein sich im Gegenverkehr befindliches Auto. Die 65-jährige Fahrerin blieb unverletzt, ihr Auto war noch fahrbereit.

Der 70-jährige Unfallverursacher und seine 69-jährige Beifahrerin verletzten sich hingegen. Sie wurden im Anschluss von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Rentners war nicht mehr fahrbereit.