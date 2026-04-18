Unfalldrama in Berlin: Auto erfasst Mädchen auf E-Scooter – 14-Jährige stirbt

Berlin - Am Freitagabend waren zwei 14-jährige Mädchen auf einem E-Scooter unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wurden.

Die Rettungskräfte konnten das Mädchen trotz intensiver medizinischer Betreuung nicht mehr retten. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach bisherigen BILD-Informationen wurden die beiden Jugendlichen bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Die Scooter-Fahrerin wurde zunächst noch reanimiert und kam in ein Krankenhaus. Dort starb die 14-Jährige jedoch. Ihre Beifahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen, wie es hieß.