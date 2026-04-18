Unfalldrama in Berlin: Auto erfasst Mädchen auf E-Scooter – 14-Jährige stirbt
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Berlin - Am Freitagabend waren zwei 14-jährige Mädchen auf einem E-Scooter unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wurden.
Nach bisherigen BILD-Informationen wurden die beiden Jugendlichen bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.
Die Scooter-Fahrerin wurde zunächst noch reanimiert und kam in ein Krankenhaus. Dort starb die 14-Jährige jedoch. Ihre Beifahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen, wie es hieß.
Lebensgefahr bestehe nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der dpa.
Die genauen Umstände des Unfalls sind bislang noch unklar.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa