Unfassbar! Schaf von Weide gestohlen, getötet und gegrillt

Salzhausen - Am Freitag soll ein 23-Jähriger in Salzhausen (Landkreis Harburg) ein Schaf von der Weide geklaut und anschließend gegessen haben.

Die Besitzer hatten das Schaf seit Freitag vermisst. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Am Sonntag meldeten die Besitzer den Diebstahl eines Schafes der Polizei. Das Tier soll von einer Weide an der Straße Am Osterbach geklaut worden sein, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Besitzer hatten das Schaf seit Freitag vermisst und nach dem Tier gesucht. Zwei Tage später dann der schreckliche Fund: Rund 700 Meter von der Weide entfernt, an der Lübberstedt Straße, entdeckten sie die verkohlten Überreste.

Offenbar wurde das Schaf über einer offenen Feuerstelle gegrillt.

Im Zuge der Ermittlungen geriet ein 23-Jähriger unter Tatverdacht. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Diebstahls eingeleitet.

Unklar sei, ob noch weitere Personen beteiligt waren.