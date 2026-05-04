Ungewöhnliche Beute! Diebe stehlen mehr als 20 Brieftauben
Von Sabine Maurer, Jan Höfling
Bischofsheim - Auf eine ungewöhnliche Beute hatten es Kriminelle in der Nacht zu Freitag abgesehen: Aus einem Taubenschlag in Bischofsheim sind über 20 junge Brieftauben gestohlen worden.
Die entsprechenden Tiere hätten einen Wert von insgesamt mehreren tausend Euro, teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mit.
Die noch unbekannten Täter waren demnach auf das Gelände der Zuchtstätte "Im Wüsten Forst" im Landkreis Groß-Gerau eingedrungen und hatten danach 23 Tauben aus einem Stall mitgenommen.
Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.
Wer im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0614496660 bei der Polizei in Bischofsheim zu melden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa