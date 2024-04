10.04.2024 14:30 Unglaublicher Schrott: Darum musste die Polizei diesen Transport sofort aus dem Verkehr ziehen

An diesem Bus-Transport, den die Polizei am Dienstag bei Ramstein aus dem Verkehr zog, entsprach so gut wie gar nichts den geltenden Bestimmungen.

Von Marc Thomé

Ramstein-Miesenbach - Am Dienstagnachmittag hat die Polizei bei Ramstein-Miesenbach (Rheinland-Pfalz) einen Sattelzug mit einem Omnibus auf der Ladefläche aus dem Verkehr gezogen, dessen Verstöße wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen. Weiterfahren durfte der Bus-Transport nach der Kontrolle nicht mehr. © Polizeidirektion Kaiserslautern Schon auf den ersten Blick machte das Gespann keinen allzu guten Eindruck. Vor allem der auf dem Anhänger geladene Omnibus war laut einem Sprecher der Polizei nur noch Schrott. Also wurde der Sattelzug auf dem Autohof Ramstein näher unter die Lupe genommen und dabei stellte sich dann auch schnell heraus, dass der erste Eindruck nicht getrogen hatte. Da war zunächst die erlaubte Transportlänge überschritten und die erforderliche Ausnahmegenehmigung war auch nicht vorhanden. Zudem war die Sicherung des Busses laut dem Polizeisprecher "mangelhaft". Polizeimeldungen Arzt in Wasserburg erstochen: Polizei spricht von "gezielter Attacke" Schließlich tropften auch noch Betriebsstoffe aus dem Schrottbus. Eine behördliche Genehmigung für den "Abfalltransport" habe es schon gar nicht gegeben. Also machten die Polizisten kurzen Prozess, verboten die Weiterfahrt und verdeutlichten dies, indem eine Sicherungskette an den Anhänger angebracht wurde. Dem Fahrer und der Firma könnte laut dem Sprecher jetzt neben Bußgeldern für die begangenen Ordnungswidrigkeiten auch noch ein Prozess wegen des Verstoßes gegen das Abfallrecht drohen.

Titelfoto: Polizeidirektion Kaiserslautern