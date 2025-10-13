Unheimlicher Fund: Menschliches Skelett an der Agger entdeckt

In Siegburg ist ein menschliches Skelett entdeckt worden.

Von Piera Tomasella und Alina Eultgem

Die Agger ist ein Fluss bei Siegburg in Nordrhein-Westfalen. (Archivbild)
Die Agger ist ein Fluss bei Siegburg in Nordrhein-Westfalen. (Archivbild)  © Oliver Berg/dpa

Zeugen fanden die Leiche am Samstag am Ufer der Agger und wählten daraufhin den Notruf, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Hinweise auf ein Verbrechen gebe es aktuell nicht. Wer der oder die Tote ist und ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sei noch unklar.

Noch ist ungeklärt, ob es sich bei dem Skelett um eine Frau oder einen Mann handelt. (Symbolbild)
Noch ist ungeklärt, ob es sich bei dem Skelett um eine Frau oder einen Mann handelt. (Symbolbild)  © Matthias Bein/dpa

Der skelettierte Leichnam soll obduziert werden. Ziel ist es herauszufinden, wie lange die Person schon tot ist und ob ein Verbrechen infrage kommt.

Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa, Matthias Bein/dpa

