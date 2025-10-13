Unheimlicher Fund: Menschliches Skelett an der Agger entdeckt
Von Piera Tomasella und Alina Eultgem
Siegburg - In Siegburg ist ein menschliches Skelett entdeckt worden.
Zeugen fanden die Leiche am Samstag am Ufer der Agger und wählten daraufhin den Notruf, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.
Hinweise auf ein Verbrechen gebe es aktuell nicht. Wer der oder die Tote ist und ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sei noch unklar.
Der skelettierte Leichnam soll obduziert werden. Ziel ist es herauszufinden, wie lange die Person schon tot ist und ob ein Verbrechen infrage kommt.
