Unheimlicher Fund: Menschliches Skelett an der Agger entdeckt

Siegburg - In Siegburg ist ein menschliches Skelett entdeckt worden.

Die Agger ist ein Fluss bei Siegburg in Nordrhein-Westfalen. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Zeugen fanden die Leiche am Samstag am Ufer der Agger und wählten daraufhin den Notruf, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Hinweise auf ein Verbrechen gebe es aktuell nicht. Wer der oder die Tote ist und ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sei noch unklar.