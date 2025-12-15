Polizeieinsatz auf Weihnachtsmarkt: Waffen-Mann ist überraschend jung

Duderstadt - Am Freitagabend hielt ein Polizeieinsatz auf dem Duderstädter Weihnachtsmarkt die Besucher in Atem: Ein junger Mann hantierte dort mit einer Schusswaffe. Inzwischen konnten die Einsatzkräfte einen Ermittlungserfolg feiern.

Am Freitag musste der Duderstädter Weihnachtsmarkt wegen einer möglichen Bedrohung geräumt werden. © Swen Pförtner/dpa

Nach aufwändigen Ermittlungen konnte ein 17 Jahre alter Deutscher aus Osterode (Niedersachsen) ermittelt werden, der am Freitagabend mit einer Waffenattrappe über den Weihnachtsmarkt spazierte.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar, auch weshalb der Teenie bewaffnet über den Markt lief.

"Derzeit werden übertriebenes Imponiergehabe und mangelnde Weitsicht als Grund angenommen", teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Nach ersten Erkenntnissen könnte auch ein 42-jähriger Mann mitschuldig sein, der Waffen an den Teenie weitergegeben haben könnte. Er besitzt zwar einen Waffenschein, dieser wird nun aber geprüft.

Zeugen hatten den jungen Mann am Freitagabend gesichtet und gemeldet. Daraufhin räumte die Polizei den Weihnachtsmarkt und suchte fieberhaft nach dem Waffen-Mann. Inzwischen ist klar, dass zu keiner Zeit eine ernste Gefahr bestanden habe, hieß es. Verletzt wurde niemand.