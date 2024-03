Unterfranken: Mann wird krankenhausreif geprügelt - so jung sind die Täter

Würzburg/Höchberg - Ein Streit in einem Linienbus eskalierte zu einem Gewalt-Exzess: Ein 47-jähriger Mann wurde niedergeschlagen und mehrfach gegen den Kopf getreten. Die Polizei in Unterfranken sucht dringend Zeugen!

Am Montagabend kam es in der Marktgemeinde Höchberg im Landkreis Würzburg zu einer äußerst brutalen Prügel-Attacke: Der Rettungsdienst brachte hinterher einen 47-jährigen Mann in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Vorfall ereignete sich schon am zurückliegenden Montagabend in der Marktgemeinde Höchberg im Landkreis Würzburg, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am heutigen Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach geriet das spätere Opfer gegen 19.30 Uhr in einem Omnibus in Streit mit einer dreiköpfigen Gruppe. An der Haltestelle in der Hauptstraße stiegen der Mann und das Trio aus dem Bus aus - dann eskalierte die Situation!

Die drei jungen Männer attackierten den Mann und schlugen ihn nieder. "Nachdem er zu Boden gegangen war, wurde aus der Gruppe heraus auf ihn eingetreten", ergänzte ein Sprecher.

Die Tritte richteten sich auch gegen den Kopf des Opfers, wie es weiter hieß.