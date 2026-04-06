Urlaubsfahrt eskaliert völlig: Vater schlägt auf vierjährigen Sohn ein

Hofkirchen - Bei einem Familienstreit hat ein Vater am Sonntagabend auf einem Parkplatz nahe der A3 bei Hofkirchen (Landkreis Passau) auf seinen vierjährigen Sohn eingeschlagen. Der 51-Jährige war mit Frau und Kind auf dem Weg in den Urlaub, als der Streit eskalierte.

Der Vater schlug plötzlich auf sein Kind ein. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Die dreiköpfige Familie habe deshalb die Autobahn verlassen und ihre Reise auf dem Parkplatz gestoppt, so die Polizei.

Dort soll der Mann seine 46-jährige Frau beleidigt und auf den Sohn eingeschlagen haben. Den Angaben zufolge trug dieser jedoch keine Verletzungen davon.

Hinzu gerufene Polizisten konnten die Familie schließlich trennen. Wer die Beamten verständigte, ist bislang nicht bekannt.