Papa war tanken: Einjähriger sperrt sich selbst in Baustellenfahrzeug ein
Von Annkathrin Stich
Ansbach - Die Feuerwehr hat ein Kind, das sich selbst in einem Baustellenfahrzeug eingesperrt hatte, gerettet.
Der 38 Jahre alte Vater des kleinen Jungen hatte an einer Tankstelle in Ansbach seinen Schlüssel im Fahrzeug zurückgelassen, wie die Polizei mitteilte.
Der Einjährige saß demnach am Donnerstag in seinem Kindersitz auf dem Beifahrerplatz.
Er stieß dabei mit dem Fuß gegen den Knopf für die Zentralverriegelung. Dadurch sei das Fahrzeug versperrt worden.
Der Vorfall ereignete sich laut Angaben am Donnerstag gegen 20.25 Uhr in der Matthias-Oechsler-Straße.
Die Feuerwehr schlug den Angaben zufolge eine kleinere Scheibe an der Fahrertür ein und konnte dadurch nach kurzer Zeit das Fahrzeug öffnen.
Titelfoto: 123rf/alexeyzatevahin