Jugend-Gang terrorisiert Pankow: Polizei schnappt mutmaßlichen Serien-Räuber (15)

Berlin - Monatelang soll ein 15-Jähriger gemeinsam mit Komplizen Parks unsicher gemacht und Kinder brutal überfallen haben. Jetzt wurde der mutmaßliche Serienräuber gefasst.

Einer der mutmaßlichen Täter wurde gefasst. (Symbolfoto) © rattanakun/123RF

Die Polizei nahm den Jugendlichen am Mittwochvormittag in Berlin Gesundbrunnen fest. Zivilkräfte schnappten ihn in der Steegerstraße.

Laut Ermittlern soll der Teenager zwischen dem 11. September und dem 25. November fünf brutale Raubtaten begangen haben, zusammen mit weiteren polizeibekannten Mittätern.

Besonders schockierend war ein Überfall am 15. November, wobei die Jugendlichen im Paule-Park einen 11-Jährigen und zwei 13-Jährige so heftig attackierten, dass einer mehrere Tage mit Gesichtsfrakturen und Handbruch im Krankenhaus bleiben musste.

Auch in der Breiten Straße, dem Schlosspark Pankow und der Danziger Straße soll die Jugend-Gang zugeschlagen haben. Kinder waren meist leichte Beute, denen sie Handy und Geldkarte klauten.