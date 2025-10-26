 2.337

Vandalen wüten in sächsischer Gemeinde: Fast 5000 Euro Schaden!

In den vergangenen Tagen haben Vandalen in Weigersdorf gewütet und für einen hohen Sachschaden gesorgt.

Von Anne-Sophie Mielke

Hohendubrau-Weigersdorf - Im Landkreis Görlitz haben in den vergangenen zwei Tagen Vandalen gewütet. Die Unbekannten sorgten für einen vierstelligen Sachschaden.

In Weigersdorf haben Vandalen zugeschlagen.  © Lausitznews.de

Zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagmorgen gegen 9 Uhr hinterließen die Vandalen an gleich mehreren Orten im Hohendubrauer Ortsteil Weigersdorf ihre Schmierereien.

Es wurde das Wartehäuschen einer Bushaltestelle besprüht, ein Trafohaus, eine Litfaßsäule, ein Stall und mehrfach die örtliche Betonstraße.

Die Unbekannten ließen außerdem das Ortsschild in Richtung Dauban mitgehen.

An gleich mehreren Orten haben die Unbekannten rumgeschmiert.  © Bildmontage/LausitzNews.de (2)
Auch das Ortsschild wurde geklaut.  © Lausitznews.de

Der Vorfall richtete einen geschätzten Schaden von 4000 Euro an. Das geklaute Schild erhöht den Schaden um 200 Euro.

Nun ermittelt die Polizei in Görlitz.

Titelfoto: Bildmontage/Lausitznews.de (3)

