Vandalen wüten in sächsischer Gemeinde: Fast 5000 Euro Schaden!

Hohendubrau-Weigersdorf - Im Landkreis Görlitz haben in den vergangenen zwei Tagen Vandalen gewütet. Die Unbekannten sorgten für einen vierstelligen Sachschaden.

In Weigersdorf haben Vandalen zugeschlagen. © Lausitznews.de

Zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagmorgen gegen 9 Uhr hinterließen die Vandalen an gleich mehreren Orten im Hohendubrauer Ortsteil Weigersdorf ihre Schmierereien.

Es wurde das Wartehäuschen einer Bushaltestelle besprüht, ein Trafohaus, eine Litfaßsäule, ein Stall und mehrfach die örtliche Betonstraße.

Die Unbekannten ließen außerdem das Ortsschild in Richtung Dauban mitgehen.