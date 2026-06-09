Vandalismus an sächsischer Talsperre: Anzeigetafeln beschädigt und geklaut

Falkenstein - Zerstörung und Diebstahl an der Talsperre Falkenstein im Vogtland !

Die Polizei sucht Zeugen zu den Vorfällen an der Talsperre Falkenstein. (Archivbild) © Maik Börner

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, machten sich am vergangenen Wochenende unbekannte Täter zwischen Freitag- und Montagvormittag an mehreren Anzeigentafeln zu schaffen.

Auf dem Ausstellungsplatz an der Talsperre, nahe der Staumauer, wurden zwei Tafeln stark beschädigt und eine dritte aus der Halterung gerissen und mitgenommen.

Der Stehlschaden beläuft sich auf rund 150 Euro, der Sachschaden laut Polizeiangaben auf etwa 300 Euro.