Vandalismus in Zwickau: Mehrere Autos beschädigt und Blumenkästen umgeworfen

Zwickau - Geschnappt! Nachdem es in der Nacht zu Samstag in Zwickau zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen war, konnte ein Tatverdächtiger dingfest gemacht werden.

Mindestens fünf Fahrzeuge wurden Freitagnacht beschädigt. (Symbolfoto) © 123RF/rosinka79

Gegen 2 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Straße der Einheit im Ortsteil Crossen ein Mann mehrere Autos beschädigte.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Der bis dahin Unbekannte hatte zuvor gegen mindestens fünf Fahrzeuge getreten und dabei die Außenspiegel demoliert.

Des Weiteren warf er die Blumenkästen vom örtlichen Kindergarten um und beschädigte einen Wildzaun.

Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Zwickau konnten den Täter nicht weit entfernt vom Ort des Geschehens stellen. Es handelte sich um einen 28-jährigen Polen.

Die Beweggründe für sein aggressives Verhalten in der Nacht sind derzeit nicht bekannt.

Der Gesamtschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge bisher auf 4000 Euro.