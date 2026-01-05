Vandalismus und Brand an Schulen in Haan: Polizei prüft Verbindung
Von Volker Danisch
Haan - Nach erheblichen Schäden innerhalb weniger Tage an zwei Schulen in Haan bei Düsseldorf prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang.
Ob bei der mutmaßlichen Brandstiftung an einer Grundschule sowie dem Einbruch und dem Vandalismus an einer Gesamtschule ein Zusammenhang besteht, werde ermittelt, teilte die Polizei mit.
Bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ein Büro brannte den Angaben zufolge vollständig aus, zwei angrenzende Räume wurden leicht beschädigt.
Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle, wie die Polizei weiter mitteilte.
An einer Gesamtschule entdeckten am Montag vergangener Woche Reinigungskräfte einen Einbruch in das Hauptgebäude.
Die Täter verwüsteten zahlreiche Räume, Sanitäranlagen und das Schülercafé, wie die Polizei auflistete. Sie setzten weite Teile des Hauptgebäudes unter Wasser. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden.
