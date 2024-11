Vater experimentiert mit 3D-Drucker, wenig später hat sein Sohn mächtig Ärger

Langen - Da sollte jemand noch mal dringend überdenken, wozu er seinen heimischen 3D-Drucker einsetzt. Die Polizei in Südosthessen ermittelt nach dem Fund eines selbstgefertigten Schlagringes gegen den Vater eines Minderjährigen.

Den sichergestellten Schlagring hatte der 51-jährige Vater des Jungen im heimischen 3D-Drucker angefertigt. (Symbolfoto) © 123rf/zinkevych

Wie ein Sprecher mitteilte, wurde die in Eigenregie hergestellte Waffe bereits am gestrigen Mittwoch bei einem Schüler aus Langen (Landkreis Offenbach am Main) während des Unterrichts entdeckt.

Aufgefallen war das Schlagobjekt einem Lehrer, der dieses kurzerhand zunächst in seine Obhut nahm und die Polizei alarmierte. Den Beamten schilderte der Junge, dass er den Schlagring von zu Hause mitgebracht und sein Vater (51) diesen im 3D-Drucker produziert habe.

Die Ordnungshüter beschlagnahmten die Waffe daraufhin. Warum der 51-Jährige ausgerechnet ein solches, per se verbotenes, Objekt für den Test seines 3D-Druckers wählte, müssen weitere Ermittlungen zeigen.

Der Vater des ertappten Filius kam natürlich nicht ungeschoren davon.