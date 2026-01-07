Verdächtiges Ansprechen: Mann fragt 6-Jährige, ob sie seine Katze streicheln will

Saale-Holzland-Kreis - In Milda im Saale-Holzland-Kreis wurde am Wochenende offenbar ein kleines Mädchen angesprochen.

Ein kleines Mädchen wurde am Wochenende von einem Unbekannten angesprochen. (Symbolfoto) © 123RF/romrodinka

Wie die Polizei mitteilte, war ein Mann am Sonntagmittag an eine Sechsjährige herangetreten.

Er fragte das Kind, ob sie seine Katze im Auto streicheln will.

Nachdem ein weiteres Fahrzeug angefahren kam, entfernte sich der Mann vom Ort des Geschehens. Den Angaben nach fuhr der Unbekannte ein dunkles Auto und hatte keinen Bart.