Zufallsfund auf der A2: Polizei stößt bei Magdeburg auf Berliner Diebesgut

Bornstedt - Erfolg für die Polizei: Auf der A2 bei Bornstedt ( Landkreis Börde ) ging Beamten der Autobahnpolizei ein Transporter mit Diebesgut aus Berlin ins Netz.

Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, lediglich als Transporteur zu arbeiten. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Einen konkreten Verdacht gegen den Transporter habe es zwar nicht gegeben, doch das Bedürfnis der Streifenpolizisten, diesen zu kontrollieren, war groß.

Wie eine Sprecherin des Autobahndienstes der Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, habe der 42-Fahrer lediglich angegeben, Kartons mit Kleidung und Haushaltswaren sowie zwei E-Bikes zu transportieren.

Bei der Überprüfung der Fahrräder sei herausgekommen, dass eines davon als gestohlen gemeldet war.

Das Zweirad mit einem Wert im unteren vierstelligen Bereich sei Anfang November in Berlin zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Der Fahrer des Renault-Transporters beteuerte seine Unschuld und gab an, lediglich als Transporteur zu arbeiten. Ein 29-jähriger Berliner habe das betroffene E-Bike zuvor gekauft, hieß es.