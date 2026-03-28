Verfolgungsfahrt auf A72: Mann mit geklautem Audi auf der Flucht

Zwickau/Weingarten - Verfolgungsfahrt auf A72! Am Samstagmorgen flüchtete ein Mann mit einem gestohlenen Auto aus Bayern bis nach Zwickau, wo bayrische Polizisten ihn stoppen konnten.

In Zwickau konnten bayrische Polizisten den Flüchtigen (27) stoppen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 5.30 Uhr verfolgte die bayrische Polizei auf der A72 in Richtung Leipzig einen Mann, der mit einem weißen Audi Q5 unterwegs war. Am Dreieck Hochfranken flüchtete er vor einer Verkehrskontrolle.

Während seiner rasanten Flucht wechselte er kurz vor der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost mehrfach sehr schnell und laut Polizei "grob fahrlässig" die Spur.

"Dabei kollidierte er mit mehreren Warnbaken der Baustelleneinrichtung, die durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Sowohl die bayrischen Polizisten als auch mehrere andere Fahrzeugführer mussten ausweichen oder stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden", heißt es weiter.

Ein Polizist kam beim starken Abbremsen von der Spur ab und krachte gegen zwei Leitbaken und eine Leitplanke. Der BMW musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro.

Der Audi-Fahrer fuhr dann an der Abfahrt Zwickau-Ost ab. Das zweite Auto der bayrischen Polizei folgte ihm bis in den Zwickauer Ortsteil Cainsdorf.

"Im Hüttenweg, der in einen schmalen Fußweg übergeht, endete die Fahrt des Audi-Fahrers. Nachdem er gegen ein Geländer geprallt war, fuhr er rückwärts auf die Polizeibeamten zu, dabei kam es zur Schussabgabe auf das Fahrzeug. Alle Beteiligten blieben unverletzt", so die Polizei.