Verfolgungsjagd durchs Erzgebirge: Wo ist der flüchtige Fahrer?

Lauter-Bernsbach/Schwarzenberg - Am Dienstagnachmittag endete eine wilde Verfolgungsfahrt im Erzgebirge mit einem heftigen Unfall in Lauter-Bernsbach. Der Flüchtige konnte anschließend zu Fuß abhauen. Nun sind weitere Details bekannt. Nur der Flüchtige wurde bisher nicht gefunden.

Der Peugeot-Fahrer ist bereits polizeibekannt. © Niko Mutschmann

Jedoch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der Flüchtige mittlerweile zweifelsfrei identifizieren werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Deutschen, der bereits polizeibekannt ist.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Aue wurde auf dem Lorenz-Baumarkt an der Grünhainer Straße auf den polizeibekannten Autofahrer aufmerksam, der in einem Peugeot unterwegs war.

Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, ignorierte der Peugeot-Fahrer die Anhaltesignale und raste stattdessen davon. Die Verfolgungsfahrt durch das Schwarzenberger Stadtgebiet begann und führte bis nach Lauter.

Dort wartete bereits eine Polizeiabsperrung auf ihn. Doch auch diese sollte ihn nicht aufhalten. Er fuhr knapp an ihr vorbei, wobei ein Beamter ausweichen musste, um nicht erfasst zu werden.

Dabei blieb der Polizist zum Glück unverletzt.