29.04.2023 09:43 Verfolgungsjagd endet am Baum: 26-Jähriger flüchtet mit über 180 km/h vor Polizeikontrolle

Am frühen Samstagmorgen musste die Polizei in Eilsleben einen 26-Jährigen in seinem Auto verfolgen. Dieser flüchtete vor einer Polizeikontrolle.

Von Robert Lilge

Eilsleben - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der B245 bei Eilsleben (Landkreis Börde) zu einer Verfolgungsjagd. Die Verfolgungsjagd endete für einen 26-Jährigen in Eilsleben an einem Baum. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz Gegen 1.30 Uhr am heutigen Samstagmorgen entdeckte eine Polizeistreife im Gegenverkehr einen auffälligen Autofahrer. Die Beamten entschlossen sich, den darin befindlichen 26-Jährigen zu kontrollieren. Anstatt anzuhalten, entschied sich der Mann, sein Auto zu beschleunigen und damit zu flüchten. Laut Angaben des Polizeireviers Börde fuhr dieser bis zu 180 Kilometer pro Stunde und missachtete dabei die Haltesignale. In Eilsleben verunfallte der Autofahrer an einem Baum und setzte seine Flucht zu Fuß weiter. Sofort wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der den Flüchtigen versteckt in einem Moorgebiet aufspüren konnte. Polizeimeldungen Rettungswagen verunfallt auf Einsatzfahrt: Mini-Fahrerin übersieht Blaulicht Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn drei offene Haftbefehle ausgeschrieben wurden. Zudem ergab ein Alkoholtest 0,62 Promille. Zusätzlich waren die Kennzeichen an seinem Auto für einen anderen Wagen zugelassen. Der Mann wurde anschließend in einem Gefängnis untergebracht. Gegen ihn wurden jetzt diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Titelfoto: 123rf/Christian Horz