Großkontrolle nach Festival: Spezial-Beamte ziehen berauschte Fahrer aus dem Verkehr

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Ausgebildete Drogenerkenner der Polizei haben nahe Bautzen Hunderte Autofahrer kontrolliert. Dabei ertappten sie einige unter Rauschmitteleinfluss.

Von Emelie Herrmann

Bautzen - Beamte haben am Sonntagvormittag mithilfe speziell ausgebildeter Drogenerkenner Hunderte Autos nahe Bautzen kontrolliert. Dabei gingen ihnen einige Fahrer ins Netz, die nicht ganz nüchtern unterwegs waren.

Ein Beamter führte bei einem Autofahrer einen Pupillentest durch.
Ein Beamter führte bei einem Autofahrer einen Pupillentest durch.  © Polizei Sachsen

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, war das Ziel der Kontrollaktion, Autofahrer zu erkennen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs waren, diese an der Weiterfahrt zu hindern und so den Verkehr sicherer zu machen.

Dabei halfen nicht nur die ausgebildeten Drogenerkenner, auch speziell fortgebildete Beamte für eine qualifizierte Fahrtüchtigkeitsprüfung sowie ein Rauschgiftspürhund waren im Einsatz.

Im Laufe des Vormittags zogen sie 221 Autos aus dem Verkehr und kontrollierten 247 Personen, einige von ihnen kamen am Sonntagvormittag von einem nahe gelegenen Festival.

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Bei gut einem Drittel der Autofahrer wurden besondere Tests angewandt, die Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel liefern können.

Auch einige Autos wurden intensiv von den Polizisten kontrolliert.
Auch einige Autos wurden intensiv von den Polizisten kontrolliert.  © Polizei Sachsen

Insgesamt mussten neun Blutentnahmen angeordnet werden, die noch vor Ort von einem Arzt durchgeführt wurden. In sieben Fällen wurde deutlich, dass der Betroffene unter Drogeneinfluss stand, zwei Fälle waren auf Alkohol zurückzuführen. Noch dazu mussten die Beamten 29 Ordnungswidrigkeiten ahnden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Sachsen

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