Verfolgungsjagd endet auf Besucherparkplatz der Polizei
Wolfsburg - Am Montagmorgen nahm die Wolfsburger Polizei die Verfolgung eines Mannes auf, nachdem sich der 45-jährige Mann Verkehrskontrolle entzogen hatte. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.
Laut Polizei berichtete ein Zeuge um 6.37 Uhr per Notruf über ein verdächtiges Auto mit zwei Passagieren, welche seit über einer Stunde bei laufendem Motor an einer Tankstelle standen und Alkohol gekauft hatten.
Bei Ankunft der Beamten waren die beiden Insassen im Auto eingeschlafen und zeigten sich nur widerwillig bereit für eine Kontrolle. Bei dieser zeigte sich, dass der Mann auf dem Fahrersitz keinen Führerschein besaß, das Auto entwendet hatte und per Haftbefehl gesucht wurde.
Noch während der Verkehrskontrolle raste der 45-Jährige plötzlich davon. Vonseiten der Polizei wurde mittels Straßensperrungen versucht, das Auto zum Anhalten zu bringen.
Dies misslang, weil der Fahrer in einem Fall frontal auf zwei Polizisten zufuhr, die sich nur mit einem Sprung zur Seite retten konnten.
Verfolgung endete mit Kollision
Die Flucht endete auf dem Besucherparkplatz der Polizeidienststelle in der Heßliger Straße, die der Verfolgte von sich aus ansteuerte. Beim Versuch einzuparken, kollidierte er mit einem stehenden Fahrzeug.
Der Mann widersetzte sich der Bitte das Fahrzeug zu öffnen, weshalb eine Seitenscheibe eingeschlagen werden musste, durch welche die Polizei an den 45-Jährigen kam.
Bei dem Versuch ihn festzunehmen, leistete der Mann erheblichen Widerstand, sodass Reizgas und leichte körperliche Gewalt angewandt werden musste, um ihn in Gewahrsam nehmen zu können. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.
Auf den Fahrer wartet ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie Widerstand gegen die Polizei eingeleitet. Der 42-jährige Beifahrer wurde aus der Gewahrsam entlassen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa