Verfolgungsjagd endet auf Besucherparkplatz der Polizei

Wolfsburg - Am Montagmorgen nahm die Wolfsburger Polizei die Verfolgung eines Mannes auf, nachdem sich der 45-jährige Mann Verkehrskontrolle entzogen hatte. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Der Mann (45) war bei der Kontrolle auf einmal davon gerast. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Laut Polizei berichtete ein Zeuge um 6.37 Uhr per Notruf über ein verdächtiges Auto mit zwei Passagieren, welche seit über einer Stunde bei laufendem Motor an einer Tankstelle standen und Alkohol gekauft hatten.

Bei Ankunft der Beamten waren die beiden Insassen im Auto eingeschlafen und zeigten sich nur widerwillig bereit für eine Kontrolle. Bei dieser zeigte sich, dass der Mann auf dem Fahrersitz keinen Führerschein besaß, das Auto entwendet hatte und per Haftbefehl gesucht wurde.

Noch während der Verkehrskontrolle raste der 45-Jährige plötzlich davon. Vonseiten der Polizei wurde mittels Straßensperrungen versucht, das Auto zum Anhalten zu bringen.

Dies misslang, weil der Fahrer in einem Fall frontal auf zwei Polizisten zufuhr, die sich nur mit einem Sprung zur Seite retten konnten.