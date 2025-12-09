Verfolgungsjagd endet in Tannenplantage - Zwei Verletzte

Bad Honnef - Die Polizei hat am Dienstag einen flüchtigen Autofahrer (28) mit knapp 20 Streifenwagen verfolgt. Die Hetzjagd begann auf der A59 - und endete in einem Weihnachtsbaumhandel.

Der Flüchtige krachte mit seinem Wagen mitten in eine Weihnachtsbaumplantage in Bad Honnef. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Rund 40 Minuten lang konnten sich der 28-Jährige und seine zwei Mitfahrer den Beamten entziehen, ehe er auf einer Landstraße in Bad Honnef die Kontrolle über seinen Wagen verlor und daraufhin in die Tannenzucht rauschte.

Bei der Festnahme der drei Männer wurden ein Polizist und der Fahrer leicht verletzt.