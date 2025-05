Verfolgungsjagd mit Polizei auf A1: Jugendliches Trio verletzt sich bei Mietauto-Crash

Wuppertal - In einem Mietwagen haben sich drei Jugendliche bei Wuppertal eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Alles in Kürze

Wie die drei Jugendlichen an den Mietwagen gelangen konnten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die jungen Männer - zwei im Alter von 16, einer im Alter von 17 Jahren - fuhren am Donnerstagabend einem Polizeisprecher zufolge auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund, als die Beamten sie im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen wollten.

Nach einer halben Stunde sei ihr Wagen im Autobahnkreuz Dortmund/Unna schließlich in einer Kurve von der Straße ab- und in einem Grünstreifen zum Stehen gekommen.

Dabei hätten alle drei leichte Verletzungen erlitten.

Wer von den Jugendlichen am Steuer saß, war am frühen Morgen unklar. Auch wie sie an den Mietwagen gelangen konnten, sei noch Teil der Ermittlungen, erklärte der Sprecher.