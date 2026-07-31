Vergewaltigung am Charlottenplatz vorgetäuscht: 16-Jährige gibt alles zu

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Eine Jugendliche hat eine Vergewaltigung in einer Toilette am Stuttgarter Charlottenplatz nur vorgetäuscht.

Von Lara Vonwald

Stuttgart - Eine Jugendliche hat eine Vergewaltigung in einer Toilette am Stuttgarter Charlottenplatz nur vorgetäuscht.

Die Polizei hatte erhebliche Zweifel an der Tat. Schließlich gab die Jugendliche alles zu. (Symbolbild)
Die Polizei hatte erhebliche Zweifel an der Tat. Schließlich gab die Jugendliche alles zu. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Die Vergewaltigung soll am Samstag, dem 27. Juni stattgefunden haben, gab die 16-Jährige der Polizei gegenüber an, teilen die Beamten mit.

Nach Widersprüchen in den Vernehmungen hatten die Ermittler erhebliche Zweifel an der Tat.

In einer weiteren Vernehmung gab die 16-Jährige zu, diese nur erfunden zu haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Vortäuschens einer Straftat aufgenommen. Warum die junge Frau diese vorgetäuscht hat, ist noch unklar.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: