Vergewaltigung am Charlottenplatz vorgetäuscht: 16-Jährige gibt alles zu
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Stuttgart - Eine Jugendliche hat eine Vergewaltigung in einer Toilette am Stuttgarter Charlottenplatz nur vorgetäuscht.
Die Vergewaltigung soll am Samstag, dem 27. Juni stattgefunden haben, gab die 16-Jährige der Polizei gegenüber an, teilen die Beamten mit.
Nach Widersprüchen in den Vernehmungen hatten die Ermittler erhebliche Zweifel an der Tat.
In einer weiteren Vernehmung gab die 16-Jährige zu, diese nur erfunden zu haben.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Vortäuschens einer Straftat aufgenommen. Warum die junge Frau diese vorgetäuscht hat, ist noch unklar.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa