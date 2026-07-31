Vergewaltigung am Charlottenplatz vorgetäuscht: 16-Jährige gibt alles zu

Stuttgart - Eine Jugendliche hat eine Vergewaltigung in einer Toilette am Stuttgarter Charlottenplatz nur vorgetäuscht.

Die Polizei hatte erhebliche Zweifel an der Tat. Schließlich gab die Jugendliche alles zu. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Vergewaltigung soll am Samstag, dem 27. Juni stattgefunden haben, gab die 16-Jährige der Polizei gegenüber an, teilen die Beamten mit.

Nach Widersprüchen in den Vernehmungen hatten die Ermittler erhebliche Zweifel an der Tat.

In einer weiteren Vernehmung gab die 16-Jährige zu, diese nur erfunden zu haben.