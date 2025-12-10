Verkäufer erwischt Ladendiebin: Als sie ihren Rock hochzieht, ist die Polizei erstaunt

Bad Düben - Die Polizei in Eilenburg erwischte am späten Montagnachmittag eine Ladendiebin samt ihrer Beute. Sie klaute aber nicht etwa Schmuck oder teure Technik, sondern Unmengen an Kaffee.

Was die Frau mit dem vielen Kaffee wollte, ist nicht bekannt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Ein Geschäft in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) informierte gegen 17.40 Uhr die Polizei. Die Mitarbeiter hatten eine Ladendiebin auf frischer Tat ertappt.

Die 18-jährige Rumänin hatte mehr als 20 Packungen Kaffee unter ihrem Rock versteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne für diese bezahlt zu haben.

Ein Angestellter bemerkte die Frau.

Die Polizei führte die üblichen Maßnahmen durch und ließ die Frau wieder gehen. Kurz darauf fiel sie allerdings wieder Beamten auf und wieder hatte sie Unmengen des braunen Goldes dabei.