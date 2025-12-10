 2.872

Verkäufer erwischt Ladendiebin: Als sie ihren Rock hochzieht, ist die Polizei erstaunt

In Bad Düben erwischte die Polizei eine Frau, die 20 Packungen Kaffee unter ihrem Rock versteckt hatte und diese klauen wollte.

Von Tamina Porada

Bad Düben - Die Polizei in Eilenburg erwischte am späten Montagnachmittag eine Ladendiebin samt ihrer Beute. Sie klaute aber nicht etwa Schmuck oder teure Technik, sondern Unmengen an Kaffee.

Was die Frau mit dem vielen Kaffee wollte, ist nicht bekannt. (Symbolbild)  © Jens Büttner/dpa

Ein Geschäft in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) informierte gegen 17.40 Uhr die Polizei. Die Mitarbeiter hatten eine Ladendiebin auf frischer Tat ertappt.

Die 18-jährige Rumänin hatte mehr als 20 Packungen Kaffee unter ihrem Rock versteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne für diese bezahlt zu haben.

Ein Angestellter bemerkte die Frau.

Die Polizei führte die üblichen Maßnahmen durch und ließ die Frau wieder gehen. Kurz darauf fiel sie allerdings wieder Beamten auf und wieder hatte sie Unmengen des braunen Goldes dabei.

Die Polizei entdeckte noch mehr Kaffee. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In ihrem Auto waren noch weitere Packungen Kaffee

Nach dem gescheiterten Ladendiebstahl stieg sie in ein Auto mit polnischem Kennzeichen, das wenig später in der Bitterfelder Straße kontrolliert wurde.

Darin saßen die 18-Jährige sowie ein 28-jähriger Fahrer und eine 17-jährige Beifahrerin. Sie hatten insgesamt 70 Packungen Kaffee und weitere Gegenstände an Bord. Die Daten der drei Rumänen wurden aufgenommen.

Ob es sich dabei wirklich um Diebesgut handelt, wird nun geprüft. Es wird wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa; Karl-Josef Hildenbrand/dpa

