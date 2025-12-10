Vor drei Jahren auf einen Mann geschossen: SEK schnappt zwei Verdächtige

Frechen/Dinslaken - Fast vier Jahre nach Schüssen auf einen 47-Jährigen in Dinslaken bei Duisburg haben Spezialkräfte der Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

SEK-Einheiten der Polizei haben am Mittwochmorgen zwei Verdächtige festgenommen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Die Einsatzkräfte hätten am frühen Morgen Durchsuchungsbeschlüsse in Dinslaken und Frechen bei Köln umgesetzt, sagte eine Polizeisprecherin.

Dabei seien ein 41-jähriger Kroate und ein 44-jähriger Deutscher festgenommen worden. Beide stünden im Verdacht, an der Tat im Januar 2022 beteiligt gewesen zu sein. Möglicherweise habe die Tat einen Hintergrund im Rockermilieu.

Das damals 47 Jahre alte Opfer hatte bei dem Angriff in Dinslaken mehrere Schussverletzungen erlitten, die Tat aber überlebt.

Die Angreifer hatten den Mann am späten Abend in einem Hinterhof an seinem Wohnhaus abgepasst und das Feuer eröffnet. Der 47-Jährige konnte sich nach Angaben der Ermittler schwer verletzt in sein Haus retten und die Rettungskräfte alarmieren.

In den vergangenen Jahren habe die Mordkommission akribisch Spuren ausgewertet und Hinweise verfolgt. Das habe nun zu den beiden Verdächtigen geführt, teilten die Ermittler mit.