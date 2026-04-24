Verkehrskontrolle auf der A4: Auto mit fünf Personen erhält fünf Anzeigen
A4/ Höhe Erfurt-Ost - Am Donnerstagabend wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West ein Opel kontrolliert.
In dem überprüften Fahrzeug saßen laut Polizei fünf Personen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Auto aufgrund von Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war.
Zusätzlich war der Fahrer in diesem Falle ebenso als Beschuldigter festgehalten.
Darüber hinaus war der Fahrer des Opels nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und machte sich wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafbar.
Zwei der vier Mitfahrer des Opels verfügten außerdem nicht über eine Aufenthaltserlaubnis, weshalb gegen sie ein Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet wurde.
Das Fahrzeug wurde darüber hinaus zur Eigentumssicherung sichergestellt.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa