Verkehrskontrolle auf der A4: Auto mit fünf Personen erhält fünf Anzeigen

A4/ Höhe Erfurt-Ost - Am Donnerstagabend wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West ein Opel kontrolliert.

Am Donnerstagabend wurde auf der A4 auf Höhe der Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West ein Opel kontrolliert. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa

In dem überprüften Fahrzeug saßen laut Polizei fünf Personen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Auto aufgrund von Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war.

Zusätzlich war der Fahrer in diesem Falle ebenso als Beschuldigter festgehalten.

Darüber hinaus war der Fahrer des Opels nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und machte sich wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafbar.