Verkehrskontrolle geht schief: Polizist bei Streit mit 41-Jähriger verletzt

Wiedemar - In der Nacht auf Freitag sorgten zwei Personen auf der A9 für Aufregung bei der Polizei .

Die Polizei kontrollierte in der Nacht auf Freitag ein verdächtiges Fahrzeug. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, spielte sich der Vorfall nahe Wiedemar in Fahrtrichtung Berlin ab.

Die Beamten der Autobahnpolizei bemerkten kurz nach Mitternacht einen Mercedes der A-Klasse, der den Sicherheitsabstand zu einem voranfahrenden Lkw nicht einhielt.

Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz stellte sich heraus, dass der Wagen nicht zugelassen war, keine Pflichtversicherung besaß und beide Kennzeichen außerdem gefälschte Plaketten aufwiesen.

Da der 55-jährige Fahrer darüber hinaus keinen gültigen Führerschein besaß und der Autoschlüssel deshalb sichergestellt werden sollte, eskalierte die Situation: Die 41-jährige Beifahrerin versuchte, den Schlüssel an sich zu reißen und geriet dadurch in ein Handgemenge mit einem Polizisten.