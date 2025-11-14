Verkehrskontrolle geht schief: Polizist bei Streit mit 41-Jähriger verletzt
Wiedemar - In der Nacht auf Freitag sorgten zwei Personen auf der A9 für Aufregung bei der Polizei.
Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, spielte sich der Vorfall nahe Wiedemar in Fahrtrichtung Berlin ab.
Die Beamten der Autobahnpolizei bemerkten kurz nach Mitternacht einen Mercedes der A-Klasse, der den Sicherheitsabstand zu einem voranfahrenden Lkw nicht einhielt.
Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz stellte sich heraus, dass der Wagen nicht zugelassen war, keine Pflichtversicherung besaß und beide Kennzeichen außerdem gefälschte Plaketten aufwiesen.
Da der 55-jährige Fahrer darüber hinaus keinen gültigen Führerschein besaß und der Autoschlüssel deshalb sichergestellt werden sollte, eskalierte die Situation: Die 41-jährige Beifahrerin versuchte, den Schlüssel an sich zu reißen und geriet dadurch in ein Handgemenge mit einem Polizisten.
"Der Beamte wurde dabei leicht verletzt", so die Sprecherin. "Gegen die 41-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gegen den 55-Jährigen aufgrund mehrerer Verkehrsverstöße ermittelt."
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa