Verkehrskontrolle endet für E-Scooter-Fahrer mit Razzia und JVA

Waldheim - Ein Mann wurde in Waldheim ( Mittelsachsen ) beim E-Scooter-Fahren unter Drogeneinfluss erwischt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei nicht nur Drogen.

Alles in Kürze

Er wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem hatte er neben etwa acht Gramm Cannabis auch einen Bargeldbetrag von etwa 600 Euro in "szenetypischer Stückelung" bei sich.

Der 37-Jährige war am Dienstagnachmittag mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Neben Drogen fand die Polizei auch ein E-Bike, das zur Fahndung ausgeschrieben war. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 37-Jährigen in Waldheim erwirkt und umgesetzt.

Mit der Unterstützung durch einen Rauschgiftspürhund fanden die Beamten unter anderem drei Cannabispflanzen, etwa 200 Gramm Crystal, circa 40 Gramm Cannabis, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie ein E-Bike der Marke Bulls, welches zur Fahndung ausgeschrieben war. Alle Beweismittel wurden sichergestellt.

Der 37-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch einem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

Der 37-Jährige befindet sich inzwischen in einem Gefängnis. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern weiter an.