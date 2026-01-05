Verkehrsunfall auf B281: Schwer verletzte Person

Saalfeld - Auf der Bundesstraße 281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet.

Auf der B281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth kam am Sonntagnachmittag ein Auto von der Fahrbahn ab. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 17.45 Uhr war ein älteres Ehepaar mit seinem Wagen in Richtung Arnsgereuth unterwegs, als das Fahrzeug in einer Kurve plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Der 84 Jahre alte Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, seine 85-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden.