Verkehrsunfall auf B281: Schwer verletzte Person
Saalfeld - Auf der Bundesstraße 281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet.
Gegen 17.45 Uhr war ein älteres Ehepaar mit seinem Wagen in Richtung Arnsgereuth unterwegs, als das Fahrzeug in einer Kurve plötzlich von der Fahrbahn abkam.
Der 84 Jahre alte Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, seine 85-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.
Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden.
Weshalb der Mann die Kontrolle über den Wagen verlor, ist bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
