Verletzt, desorientiert und mit Hund auf A4 unterwegs: Was ist diesem Fußgänger passiert?
Nossen - Der Polizei wurde am Samstagnachmittag ein Mann gemeldet, der augenscheinlich verletzt und mit einem Hund auf dem Seitenstreifen der A4 unterwegs war. Wie er dorthin kam, konnte der 36-Jährige bisher nicht schlüssig erklären. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Gegen 15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer den Mann, der zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Berbersdorf (Mittelsachsen) unterwegs war, teilte die Polizei am Montag mit.
Nur kurze Zeit später konnte eine Streifenbesatzung der Chemnitzer Autobahnpolizei dort den offenbar desorientierten Mann auffinden. Er wies leichte Verletzungen auf und stand laut einem Schnelltest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.
Wie er mit dem Hund auf die Autobahn gelangt war, konnte er den Beamten nicht schlüssig erklären.
Zeugen zufolge soll er aus einem braunen beziehungsweise beigen Škoda mit tschechischem Kennzeichen gestoßen worden sein, der auf dem Seitenstreifen zwischen den beiden Anschlussstellen gehalten hatte.
Der 36-Jährige wurde zunächst von den hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.
Wer kann weitere Angaben zum beschriebenen Vorfall machen?
Der Hund wurde in der Zwischenzeit in ein Tierheim gebracht und dort aufgenommen.
Die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz ermittelt weiter zu dem Vorfall und sucht nach Zeugen. Wer kann ergänzende Angaben zum beschriebenen Geschehen am Samstagnachmittag auf der A4 machen? Wer kann weitere Hinweise zum beschriebenen Auto geben?
Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 0371 8740-0.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa