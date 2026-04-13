Verletzt, desorientiert und mit Hund auf A4 unterwegs: Was ist diesem Fußgänger passiert?

Nossen - Der Polizei wurde am Samstagnachmittag ein Mann gemeldet, der augenscheinlich verletzt und mit einem Hund auf dem Seitenstreifen der A4 unterwegs war. Wie er dorthin kam, konnte der 36-Jährige bisher nicht schlüssig erklären. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gabelte den leicht verletzten Mann (36) auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Berbersdorf auf. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Gegen 15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer den Mann, der zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Berbersdorf (Mittelsachsen) unterwegs war, teilte die Polizei am Montag mit.

Nur kurze Zeit später konnte eine Streifenbesatzung der Chemnitzer Autobahnpolizei dort den offenbar desorientierten Mann auffinden. Er wies leichte Verletzungen auf und stand laut einem Schnelltest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Wie er mit dem Hund auf die Autobahn gelangt war, konnte er den Beamten nicht schlüssig erklären.

Zeugen zufolge soll er aus einem braunen beziehungsweise beigen Škoda mit tschechischem Kennzeichen gestoßen worden sein, der auf dem Seitenstreifen zwischen den beiden Anschlussstellen gehalten hatte.

Der 36-Jährige wurde zunächst von den hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.