Verletzte bei Attacken in Zwickau: Polizei sucht Zeugen

Zwickau - Die Polizei ermittelt zu zwei schweren Angriffen in Zwickau , bei denen es zwei Verletzte gab.

Ein 31-Jähriger wurde an einer Haltestelle am Neumarkt attackiert. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Der erste Vorfall passierte zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Neumarkt. Ein 31 Jahre alter Mann wartete an der Haltestelle der Mauritius-Brauerei auf die Straßenbahn. Er stieg dann in die Linie 3.

Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Tram zunächst zu einem Streit zwischen dem 31-Jährigen und einem unbekannten Mann.

"Als der 31-Jährige schließlich an der Haltestelle Neumarkt aussteigen wollte, verspürte er einen starken Schlag von hinten, geriet ins Stolpern und fiel hin. Hierbei zog er sich Schürfwunden an den Händen zu", so ein Sprecher der Polizei Zwickau.

Während der Mann noch am Boden lag, kam eine Personengruppe auf ihn zu. Eine Frau aus der Gruppe bewarf ihn mit einer Bierflasche. Es kam dann wieder zu einem Streit. Nach der Auseinandersetzung schlug ein Mann den 31-Jährigen mehrfach ins Gesicht und gegen andere Körperteile.

Damit endete der Angriff aber noch nicht, wie die Polizei berichtet: "Da der Geschädigte mit seinem Handy Bilder der unbekannten Täter machen konnte, versuchte die Gruppierung nun gewaltsam an das Telefon zu gelangen. Erneut schlugen sie mehrfach auf den 31-Jährigen ein und entwendeten schließlich seine Geldbörse mit diversen persönlichen Dokumenten."