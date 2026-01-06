Vermeintlicher Asthma-Anfall: Junge Frau verletzt Notarzt

Blankenhain - In Blankenhain (Weimarer Land) ist in der Nacht auf Dienstag eine junge Frau auf Rettungskräfte losgegangen.

Ein Notarzt wurde von der jungen Frau verletzt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Sanitäter waren alarmiert worden, weil die 26-Jährige einen Asthma-Anfall erlitten haben soll, teilte die Polizei mit.

Als der Rettungsdienst vor Ort eintraf, wurde er zunächst nicht in die Wohnung gelassen. Nachdem die Einsatzkräfte in der Folge Zutritt zur Wohnung bekommen hatten, ließ sich die Dame auf den Boden fallen.

Die Rettungskräfte wollten der jungen Frau daraufhin helfen, doch diese wehrte sich und trat zweimal gegen das Schienbein eines 46-jährigen Notarztes. Dieser wurde hierbei leicht verletzt.

Nun verweigerten die Rettungskräfte eine weitere Behandlung, weil auch kein akuter Behandlungsbedarf vorlag, teilten die Beamten mit.