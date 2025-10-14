Vermisste 15-Jährige aus Dresden selbstständig wieder aufgetaucht

Die vermisste Jugendliche ist selbstständig wieder aufgetaucht, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Eine Straftat soll demnach im Zusammenhang mit dem Verschwinden nicht vorliegen.

Dresden - Wo ist eine 15-Jährige aus Dresden-Cotta?

Wo ist die 15-Jährige aus Dresden-Cotta? © Polizeidirektion Dresden

Die Teenagerin verschwand in der Nacht auf Dienstag aus der Uniklinik, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Seither fehlt von der Jugendlichen jede Spur, an von der Polizei geprüften Aufenthaltsorten war sie nicht anzutreffen.

Bei der Suche nach der Vermissten wird deshalb nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.