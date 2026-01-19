Vermisster Hund: Drohnenflug löst Polizeieinsatz aus

Sondershausen - Ein gemeldeter Drohnenflug über Sondershausen hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Drohnenflug über einem Stadtteil von Sondershausen beschäftigte am Sonntagabend Polizei und Feuerwehr. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Bundeswehrbedienstete hatten das unbemannte Flugobjekt über einem Stadtteil in größerer Entfernung bemerkt und daraufhin die Polizei informiert.

Die eingesetzten Beamten nahmen Sichtkontakt auf und verfolgten die Drohne bis in den Bereich einer Bundesstraße und einer angrenzenden Bahnanlage.

Dort trafen sie auf Einsatzkräfte der Feuerwehr. Diese klärten die Situation schnell auf: Die Drohne war im Rahmen einer Suche nach einem entlaufenen Haustier im Einsatz.