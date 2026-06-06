Vermummte Messerräuber lauern am Mainufer auf: Junger Mann bei Fluchtversuch niedergestochen

Frankfurt am Main - Ein Abendspaziergang am Mainufer endete für zwei junge Männer am Freitagabend mit einem Schockmoment. Plötzlich wurden sie von einer größeren Gruppe vermummter Männer brutal attackiert. Auch ein Messer kam zum Einsatz.

Am Frankfurter Mainufer kam es am Freitagabend zu einem brutalen Raubüberfall auf zwei junge Männer. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizei berichtet, hielten sich die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren in Frankfurt im Bereich des Untermainkais auf.

Gegen 22.15 Uhr tauchte dort wie aus dem Nichts eine größere Gruppe von Männern auf. Die Täter waren komplett schwarz gekleidet und zudem vermummt.

Unter Vorhalt eines Messers forderten sie die Herausgabe der Geldbörsen. Während der 21-Jährige seinen Geldbeutel aushändigte, versuchte der 23-Jährige zu fliehen.

Dabei stach ihm einer der Täter mit einem Messer in die linke Gesäßhälfte. Der junge Mann wurde laut Polizei leicht verletzt.

Anschließend flüchtete die Tätergruppe in Richtung Eiserner Steg.

Die beiden Opfer begaben sich danach in das Bahnhofsviertel und sprachen dort einen Passanten an, der den Notruf verständigte. Der verletzte 23-Jährige wurde ambulant in einem umliegenden Krankenhaus behandelt.