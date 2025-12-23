Ladendetektiv sorgt für Festnahme von gesuchtem Mann

Magdeburg - Der Ladendetektiv eines Baumarktes in Magdeburg-Sudenburg sorgte am Montag für die Festnahme eines gesuchten Mannes.

Einsatzkräfte der Polizei haben den gesuchten Mann festgenommen. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Sicherheitskraft habe den 41-jährigen Kunden beobachtet, wie dieser mehrere Produkte in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt hatte, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Als er ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich ging, sprach der Detektiv den Dieb an. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er den Langfinger festhalten.

Dabei habe er auch ein griffbereites Teppichmesser in der Hosentasche des Kunden entdeckt.

Durch einen der angerückten Polizisten wurde dieses sichergestellt.

Im weiteren Verlauf wurden die Personalien des Mannes überprüft. Dabei kam heraus, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wird.