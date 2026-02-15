Verpuffung in Wohnhaus: Ehepaar bei Arbeiten im Keller verletzt

Burgthann - Bei einer Verpuffung in ihrem Wohnhaus im Landkreis Nürnberger Land wurde ein Ehepaar verletzt.

Das Ehepaar wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück am Samstagmittag im Burgthanner Ortsteil Oberferrieden.

Die 74-jährige Frau und ihr 77-jähriger Ehemann befanden sich gegen 12.15 Uhr im Keller ihres Hauses in der Nürnberger Straße.

Dabei kam es bei Arbeiten zu einer Verpuffung, so die Polizei. Der Mann wurde schwer, seine Frau leicht verletzt. Beide kamen nach einer ersten Behandlung vor Ort ins Krankenhaus.