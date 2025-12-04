Schwere Gesichts-Verletzungen: Betrunkener 18-Jähriger weiß nicht, woher sie stammen

Wiesbaden - Ein 18-Jähriger und seine 19 Jahre alte Begleiterin stiegen stark betrunken in einen Bus ein. Der junge Mann wies dabei schwere Verletzungen im Gesicht auf, doch woher diese stammen, ist völlig unklar.

Am späten Donnerstagabend vor einer Woche wurde ein 18-Jähriger in Wiesbaden massiv im Gesicht verletzt - die Polizei sucht dringend Zeugen. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/Jon Bilous, dpa/Boris Roessler

Der rätselhafte Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 27. November in Wiesbaden, wie die Polizei in Westhessen am Donnerstagmorgen mitteilte.

Demnach hatte der 18-Jährige zusammen mit einer 19 Jahre alten Freundin zunächst den Wiesbadener Weihnachtsmarkt besucht. Danach waren beide noch in eine der Gaststätten in der Wagemannstraße in der Wiesbadener City eingekehrt.

Gegen 22 Uhr bestiegen der junge Mann und die junge Frau an der Haltestelle "Wilhelmstraße" einen Linienbus, um in den Stadtteil Erbenheim zu fahren. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Heranwachsende zu diesem Zeitpunkt noch unverletzt", ergänzte ein Sprecher.

An der Bushaltestelle "Am Hochfeld" in Wiesbaden-Erbenheim stiegen beide aus. Gegen 22.30 Uhr stiegen der 18-Jährige und die 19-Jährige dann in einen Bus der Linie 15 in Richtung Wandersmannstraße ein.

Dabei wies der junge Mann massive Verletzungen im Gesicht auf, "die im weiteren Verlauf der Nacht in einem Krankenhaus behandelt werden mussten", wie es weiter hieß.