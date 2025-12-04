Schwere Gesichts-Verletzungen: Betrunkener 18-Jähriger weiß nicht, woher sie stammen
Wiesbaden - Ein 18-Jähriger und seine 19 Jahre alte Begleiterin stiegen stark betrunken in einen Bus ein. Der junge Mann wies dabei schwere Verletzungen im Gesicht auf, doch woher diese stammen, ist völlig unklar.
Der rätselhafte Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 27. November in Wiesbaden, wie die Polizei in Westhessen am Donnerstagmorgen mitteilte.
Demnach hatte der 18-Jährige zusammen mit einer 19 Jahre alten Freundin zunächst den Wiesbadener Weihnachtsmarkt besucht. Danach waren beide noch in eine der Gaststätten in der Wagemannstraße in der Wiesbadener City eingekehrt.
Gegen 22 Uhr bestiegen der junge Mann und die junge Frau an der Haltestelle "Wilhelmstraße" einen Linienbus, um in den Stadtteil Erbenheim zu fahren. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Heranwachsende zu diesem Zeitpunkt noch unverletzt", ergänzte ein Sprecher.
An der Bushaltestelle "Am Hochfeld" in Wiesbaden-Erbenheim stiegen beide aus. Gegen 22.30 Uhr stiegen der 18-Jährige und die 19-Jährige dann in einen Bus der Linie 15 in Richtung Wandersmannstraße ein.
Dabei wies der junge Mann massive Verletzungen im Gesicht auf, "die im weiteren Verlauf der Nacht in einem Krankenhaus behandelt werden mussten", wie es weiter hieß.
Rätselhafte Wunden im Gesicht: Polizei in Wiesbaden sucht Zeugen
Weder der Schwerverletzte noch seine Begleiterin konnten erklären, wie es zu diesen Verwundungen gekommen war - beide waren schwer betrunken.
Die Polizei in Wiesbaden bittet eventuelle Zeugen, "die den 18-Jährigen und dessen Begleiterin in dem beschriebenen Zeitraum gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben", sich unter der Telefonnummer 06113452440 bei den Ermittlern zu melden.
Titelfoto: Montage: 123RF/Jon Bilous, dpa/Boris Roessler